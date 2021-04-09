PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edilen yasa teklifi ile ücretsiz izin desteğinden damga vergisi kesintisi uygulamasına son veriliyor. Bu ay ücretsiz izinde olanlara Mayıs ayında yapılacak ödemede vergi kesintisi olmayacak, çalışanların eline 1500 lira geçecek. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor.
■ HAZAL ATEŞ
Nakdi Ücret Desteği Mayıs’ta 1500 lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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