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Haberler Ekonomi Nakdi Ücret Desteği Mayıs’ta 1500 lira

Mayıs’ta 1500 lira

Nakdi Ücret Desteği Mayıs’ta 1500 lira

9.4.2021

PLAN ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edilen yasa teklifi ile ücretsiz izin desteğinden damga vergisi kesintisi uygulamasına son veriliyor. Bu ay ücretsiz izinde olanlara Mayıs ayında yapılacak ödemede vergi kesintisi olmayacak, çalışanların eline 1500 lira geçecek. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor.

■ HAZAL ATEŞ

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