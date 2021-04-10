FETÖ’nün hakim ve savcı evlerine operasyon

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma başlattı. Çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve bu evlerde kaldıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli, Ankara, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise halen aranıyor.