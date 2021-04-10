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Haberler Ekonomi İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan

İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Patates ve kuru soğan piyasasında stok artışlarını önlemeye yönelik patates ve soğan alımına başlayacağız.

İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan

10.4.2021

Üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü patates 25 kiloluk çuvallanmış olarak kilosu 85 kuruştan alınacaktır" dedi.

GIDA GİDERLERİNE KATKI
BAKAN Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada satın alınan patates ve soğanların ihtiyaç sahibi ailelere verileceğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğanı İl Valiliklerimiz (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaktır.

Bakanlığımız ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup Mübarek Ramazan Ayı'na girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.

Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemeyi, temel gıda ürünlerinden olan patates ve soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

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