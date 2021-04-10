Uçak: 2021 yılında yeni bir ihracat rekoru kıracagız

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği, pandemide ertelediği 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurulu ve ödül törenini Balçova Kaya Termal Otel'de gerçekleştirdi. Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, 2020'de pandemiye rağmen 1 milyar dolar ihracat barajını aştıklarını ifade ederken, "Bu rekorda katkısı bulunan üyelerimizi ve EİB birlik çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracağımıza inancımız tam" dedi.



ALINTI SORUNUNA ÇÖZÜM

Suudi Arabistan'a ihracat yapılamaması, Çin'e kiraz ihracatı yasağı ve Rusya'nın domates kotası yüzünden ihracatçıların önemli sorunlar yaşadığını söyleyen Hayrettin Uçak, "Bu aydan itibaren, 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesine başlıyoruz. Sanayilik ve taze sofralık biber, çilek, asma yaprağı, üzüm, sanayilik ve taze sofralık domates, hıyar, mandalina, nar, kiraz gibi ürünlerde kalıntı problemini üretim aşamasında tespit etmek amacıyla, sezon başlarında 600'ün üzerinde numune alarak bölgenin haritasını çıkaracağız. Sonuçlara göre gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR