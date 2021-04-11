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Haberler Ekonomi İkinci el otoda fırsat zamanı

İkinci el otoda fırsat zamanı

İkinci el otoda fırsat zamanı

11.4.2021

Kurların yükselmesi ve sıfır araç tedariğinin azalması, vatandaşı otomobilde ikinci ele yöneltti. Mertel Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yılmaz Akın, mayıs ayından itibaren ikinci el otomobil satışlarında patlama beklediklerini belirterek "Satın alma niyeti olanlar elini çabuk tutsun" dedi.

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İkinci el otomobil satışlarında mart sonundan itibaren bir toparlanma sürecine girdiğini kaydeden Akın, "Bu paralelde taleplerin arttığını net bir şekilde gözlemledik. Ramazan ayı boyunca pandeminin seyrine bağlı olarak geçici bir durgunluk yaşanabilir. Ancak Mayıs ayından itibaren 2.el satışlarında toparlanma olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu yüzde 16-19 oranında büyüme bekleniyor" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL

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