Kahramanmaraş'ta icradan satılık daire

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 120 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairede giriş, hol, oturma odası, salon, mutfak, banyo, wc, ebeveyn banyo, yatak odası ve çocuk odasında olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 09.06.2021 11:00 belirlendi.