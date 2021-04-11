Mart’ta en çok çocuk mobilyası ihraç ettik

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ilk çeyrek ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.64'lük artışla 1.5 milyar dolar olurken, bunun 962 milyon dolarını mobilya oluşturdu. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "İhracatta lider ilk 5 ülke Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve Irak. ABD ve Avrupa'da stratejik çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz" dedi. Güleç, "Mart'ta en çok yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar ile çocuk mobilyaları ihraç ettik" diye konuştu.