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Haberler Ekonomi Mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek

Mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek

'nca, işletmelerde daha çok öğrencinin mesleki eğitim alabilmesine olanak sağlayan yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bir usta öğretici bulunan işletmelerde beceri eğitimi alabilen öğrenci sayısı 12'den 40'a yükseltildi

Mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek

11.4.2021

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki eğitim haftada 4 gün işletmelerde veriliyor. Öğrenciler sadece bir gün okula geliyor. İşletmelerde yeterince usta öğretici bulunmaması, mesleki eğitime devam edebilecek öğrenci sayısını kısıtlıyordu. Usta öğretici eğitimi ile bu sıkıntıyı gidermeye başladık. Ayrıca yönetmelikte yapılan değişiklik ile de usta öğretici başına öğrenci sayısında artışa gittik. Böylece bir usta öğretici olan işletmelerde daha fazla öğrenci beceri eğitimi alabilecek" dedi.

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