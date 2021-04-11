Mesleki eğitim merkezleri güçlendirilecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki eğitim haftada 4 gün işletmelerde veriliyor. Öğrenciler sadece bir gün okula geliyor. İşletmelerde yeterince usta öğretici bulunmaması, mesleki eğitime devam edebilecek öğrenci sayısını kısıtlıyordu. Usta öğretici eğitimi ile bu sıkıntıyı gidermeye başladık. Ayrıca yönetmelikte yapılan değişiklik ile de usta öğretici başına öğrenci sayısında artışa gittik. Böylece bir usta öğretici olan işletmelerde daha fazla öğrenci beceri eğitimi alabilecek" dedi.