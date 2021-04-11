Yalova'da icradan satılık daire

Mahkeme Yalova Çiftlikköy'de bulunan 100 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin çevresinde Çiftlikköy Belediyesi,Çiftlikköy Ek Hastanesi, AVM ve sosyal donatı alanları bulunmakta ve bölgenin Çiftlikköy Belediyesi sınırlarında olup tamamlanmış alt yapıya sahip olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 17.06.2021 14:00 belirlendi.