Yemeksepeti’ne 3 milyon lira ceza

Küresel çapta giderek artan siber saldırılara karşı Türkiye başarılı bir sınav vermeyi sürdürürken, Yemeksepeti adlı uygulamanın sisteminden kaynaklanan açık Türkiye'nin bu başarısına gölge düşürdü. 21 milyondan fazla kişinin verilerinin çalınmasına sebep olan ihmali soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Yemeksepeti uygulamasına en üst sınırdan ceza kesmeyi planladığı öğrenildi. Bu kapsamda KVKK veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon lira, BTK ise gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon lira ceza kesecek. Son olarak küresel çapta Facebook ve Linkedln'e yapılan saldırılarla bir milyara yakın insanın verileri çalınırken, Türkiye'de de saldırının kaynağı Yemeksepeti olmuş, sisteme sızılarak 21 milyon kişinin verileri çalınmıştı. Ele geçirilen veriler arasında "ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen maskelenmiş giriş şifreleri" yer aldığı tespit edilirken, kredi kartlarıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığı da araştırılıyor.

9 GÜN SONRA AÇIKLANDI

KVKK'ya yapılan bildirimde başka bir skandal daha ortaya çıktı. Kimliği belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemeksepeti'ne ait sunucuya ilk olarak 18 Mart'ta erişildiği belirlendi. 25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde sistem üzerinde şüpheli bir hareketlilik tespit edilirken, şirket bu ihlali 27 Mart'ta, yani verilerin çalınmasının üzerinden 9 gün geçtikten sonra kamuoyuna duyurdu.

■ BARIŞ ŞİMŞEK