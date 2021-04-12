21 bin çiftçinin borcu yapılandırılıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında 21 bin çiftçinin yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki kredi borcu yapılandırılıyor. Yapılandırma, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle vadesi geçmiş olan borçları kapsıyor. Taksitlendirmede çiftçilerin ödeyecekleri yüzde 18'lik faizin yüzde 6'sı Hazine tarafından karşılanıyor. Yapılandırılacak tutar hesaplandıktan sonra çiftçilere iki alternatif sunulacak; Temerrüt faizi kullanılarak takip edilen kredilerin biriken faizleri silinecek, güncel faiz oranının yüzde 6'sını devlet karşılayacak. Çiftçi bu rakamı isterse peşin ya da yüzde 30'u peşin üç yıl eşit taksitle ödeyebilecek.

HAZAL ATEŞ