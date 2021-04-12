Çarşıda Ramazan bereketi

HURMA SATIŞLARI ŞİMDİDEN ARTTI

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurma tezgahlarda yerini aldı. Medine, İran, Tunus, Kudüs ve Bağdat gibi farklı çeşitlerdeki hurmaların kilogram fiyatı 14 TL ile 80 TL arasında değişiyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnaflarından Enes Arslaner, "Hurma satışlarımız şimdiden başladı. En uygun hurma 14 TL'lik fiyatıyla İran hurması, en pahalısı ise 80 TL'lik fiyatıyla Kudüs hurması. Hurmanın cilde ve kalbe de pek çok faydası var" dedi.





HOSAFLIK MALZEME VE KAYISIYA TALEP ÇOK

İZMİR'DE Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Ramazan öncesi geçtiğimiz cuma günü en hareketli günlerinden birini yaşadı. Pandemi nedeniyle hafta sonu kısıtlamaları başlamadan alışverişini yapmak isteyen vatandaş, özellikle iftariyelik tercih etti. Hurmanın yanı sıra kayısıya da talebin artığını söyleyen esnaf Fatih Pamukçu, "Hoşaflık malzemeler ve kayısıya olan talep başladı. Kayısı fiyatları 30- 40 TL arasında değişiyor" diye konuştu.