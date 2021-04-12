“Israftan kaçınmak milli görevimiz”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, salgın koşullarına dikkati çekerek, gıda alışverişinin arttığı Ramazan'da israftan kaçınılması çağrısında bulundu. Palandöken yazılı açıklamasında, "Yardım etmenin ve paylaşmanın yolu yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmektir" ifadelerini kullandı.