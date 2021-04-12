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Haberler Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak

66 öğretim üyesi alacak

’nin boş bulunan kadrolarına 66 öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak

12.04.2021, 11:22

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversite yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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