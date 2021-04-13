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Haberler Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

13.04.2021, 10:06

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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