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Haberler Ekonomi Kadir Has Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

7 öğretim görevlisi alacak

7 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 27 Nisan 2021 olarak açıklandı.

Kadir Has Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

13.04.2021, 10:10

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak. Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümünde görevlendirilmek üzere 7 öğretim görevlisi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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