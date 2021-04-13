Zamlı ikramiye coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı müjdesi emeklileri çok sevindirdi. Zamlı ikramiyelerin Ramazan'daki ilk ödemesi Mayıs başında gerçekleştirilecek. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Erdoğan'a teşekkür etti.

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Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın ve Gençlik kolları MKYK üyelerini kabul eden Erdoğan, 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye sözü verdiklerini ve uygulamaya başlattıklarını hatırlattı. Erdoğan, bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasında gerçekleştireceklerini ifade etti. En düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkararak hiçbir vatandaşın mağdur olmamasını sağladıklarını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, imkanların genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.

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