AB’de sanayi üretimi beklentinin üzerinde azaldı

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, beklentilerin üzerinde şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 1,6 azaldı. AB genelinde aylık bazda en fazla düşüş yüzde 4,8 ile Fransa'da gerçekleşti.

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