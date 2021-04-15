  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi AB’de sanayi üretimi beklentinin üzerinde azaldı

’de sanayi üretimi beklentinin üzerinde azaldı

AB’de sanayi üretimi beklentinin üzerinde azaldı

15.4.2021

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, beklentilerin üzerinde şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçtiğimiz yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 1,6 azaldı. AB genelinde aylık bazda en fazla düşüş yüzde 4,8 ile Fransa'da gerçekleşti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AB’de sanayi üretimi beklentinin üzerinde azaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.