  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Aydınlı Jantsa Borsa’da üç büyük kulübü solladı

Aydınlı Jantsa Borsa’da üç büyük kulübü solladı

Borsa İstanbul, 'nin önemli sanayi kuruluşlarından Aydınlı Jantsa'yı konuşuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li 'nun eşi ve ailesine ait olan şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, son 1 yılda 16-17 kat prim yaparak dikkat çekti.

Aydınlı Jantsa Borsa’da üç büyük kulübü solladı

15.4.2021

Şirketin geçtiğimiz yıl 13 Nisan'daki piyasa değeri 78 milyon dolardı ve bu da o dönem 526 milyon liraya tekabül ediyordu. Firmanın 13 Nisan 2020'deki kapanış fiyatına göre değeri ise, 1 milyar 71 milyon dolara çıktı. Yani 8 milyar 730 milyon TL'ye yükseldi. Jant üretimi yapan ve İtalyanlarla da ortaklığı da bulunan Jantsa, gösterdiği performansla üç büyükleri de solladı. Öyle ki Borsada işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın piyasa değeri toplandığında Jantsa kadar etmiyor. 3 büyük kulübün toplam piyasa değeri 1 milyar 15 milyon dolar. yani 8 milyar 271 milyon lira.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydınlı Jantsa Borsa’da üç büyük kulübü solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.