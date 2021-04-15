Aydınlı Jantsa Borsa’da üç büyük kulübü solladı

Şirketin geçtiğimiz yıl 13 Nisan'daki piyasa değeri 78 milyon dolardı ve bu da o dönem 526 milyon liraya tekabül ediyordu. Firmanın 13 Nisan 2020'deki kapanış fiyatına göre değeri ise, 1 milyar 71 milyon dolara çıktı. Yani 8 milyar 730 milyon TL'ye yükseldi. Jant üretimi yapan ve İtalyanlarla da ortaklığı da bulunan Jantsa, gösterdiği performansla üç büyükleri de solladı. Öyle ki Borsada işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın piyasa değeri toplandığında Jantsa kadar etmiyor. 3 büyük kulübün toplam piyasa değeri 1 milyar 15 milyon dolar. yani 8 milyar 271 milyon lira.