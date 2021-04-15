Belge almayan kuyum ticareti yapamayacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptıkları düzenlemeyle yeni dönemde kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını belirterek, "Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021'e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor" dedi. Pekcan şunları söyledi: "Yetki belgesi için ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak. Bu şart, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek. Kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz. Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı yapılamayacak."

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