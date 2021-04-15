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Haberler Ekonomi ‘Elektrikli scooter’da yeni dönem başladı

’da yeni dönem başladı

‘Elektrikli scooter’da yeni dönem başladı

15.4.2021

RESMİ Gazete'nin dünkü sayısında yer alan elektrikli scooter yönetmeliğine göre, e-scooter işletmeciliği faaliyeti, sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-scooter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilecek. Belge için 10,000 TL alınacak. E-scooter işletmecilerinin 500,000 TL asgari sermayeye veya işletme sermayesi ile kendilerine ait en az 250 adet araca sahip olması gerekiyor.
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