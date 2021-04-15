İzmir Bayındır'da icradan satılık tarla

Mahkeme İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan 4.291 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın, Bayındır ilçe yerleşim merkezinin 2 km güneyinde, 40 metre rakımda yer aldığı ve su tutma kapasitesi orta, organik madde miktarı normal, porozitesi iyi, içerisinde tahıl ekili olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 07.06.2021 14:00 belirlendi.