  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmir Bayındır'da icradan satılık tarla

'da icradan satılık tarla

'in ilçesinde bulunan 4.291 metrekare büyüklüğündeki tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda tarlanın satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Bayındır'da icradan satılık tarla

15.04.2021, 09:48

Mahkeme İzmir'in Bayındır ilçesinde bulunan 4.291 metrekare büyüklüğündeki tarla için satış kararı verdi. Tarlanın, Bayındır ilçe yerleşim merkezinin 2 km güneyinde, 40 metre rakımda yer aldığı ve su tutma kapasitesi orta, organik madde miktarı normal, porozitesi iyi, içerisinde tahıl ekili olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 07.06.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bayındır'da icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.