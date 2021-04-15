‘Uçuş kararı siyasi değil’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları kısıtlama kararının ister istemez turizmi etkileyeceğine işaret ederek "Rusya'nın kararında siyasi bir gerekçe görmüyoruz" dedi.

YAZ İÇİN SIKINTI YOK

Kararın, Rusya Sağlık Bakanlığının raporu doğrultusunda alındığını ifade eden Çavuşoğlu, "Ruslar da gelmeyi çok istiyorlar, karar sağlık nedenleriyle alındı." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, uçuşların tekrar başlatılmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz. (Rusya'nın uçuş yasağı kararı) Kararın etkilerini bu hafta itibarıyla görmeye başlarız, vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabilir, yaz rezervasyonlarında sıkıntı yok" açıklamasında bulundu.



KISMİ KAPANMAYA DESTEK



EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararını doğru bulduklarını bildirdi. İşler, "Bu yıl 30 milyon turist hedefinin üstüne çıkacağımıza inancımız tam" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise "Bizler gibi Antalya'ya gelecek Rus turistlerin de beklemediği bir karar. Çünkü Rusya'dan ciddi bir rezervasyon vardı. Temennimiz bir an evvel kısıtlama kalkar" diye konuştu.