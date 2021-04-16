İzmir’e ikinci çevre yolu geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde çalışmalarını başlattığı İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu'nun proje çalışmaları kapsamında; koridor etüdü, harita alım çalışmaları, yatay düşey hat çalışmaları tamamlanarak onaylandı. ÇED sürecinin devam ettiği, kentin ikinci çevre yolu olacak projeyle ilgili bilgi veren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Kavşak projeleri ve Ar-Ge hizmetlerine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor. Tüm bu çalışmaların 2021 yılı sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor" diye konuştu.

KONFORLU SEYAHAT İMKANI

KAYA şu bilgileri verdi: "40,823 kilometre uzunluğundaki projenin güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu'nun Koyundere Kavşağı kesiminden ayrılarak başlayacak. Menemen ve Çiğli'nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelecek. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka'nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 Mahallesi'nin altından tünelle geçecek. Bu kesimin devamında Homeros Vadisi'ni ve Manisa yolunu keserek Bornova'nın etrafından Ambarlar kesimine ulaşacak ve İzmir-Ankara yolu ile İzmir-İstanbul otoyolu ile kesişecek. Buca Kavşağı'na bağlanarak da son bulacak. İzmir'e ikinci çevre yolunu kazandırarak vatandaşlara daha rahat ve konforlu seyahat etme imkanı sağlayacağız."