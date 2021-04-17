‘Pandemide tüketicinin tercihi dijital alışveriş’

Dünya salgınla mücadelede ikinci yılını yaşarken, ekonomik zarara uğrayan yerlerden biri de alışveriş merkezleri oldu. Pandeminin etkileri konusunda ülkemizin ilk AVM Genel müdürlerinden Engin Yıldırım'ın görüş ve önerilerini aldık. Yıldırım'a göre salgın AVM yönetimini ve mağaza sahiplerini ekonomik yönden olumsuz etkiledi. AVM'ye giren tüketicinin de alışveriş tercihleri değişti. Ona göre tüketiciler artık internetten alışverişlerini yaparken, bina içinde kısa süre kalmayı, daha seçici ve hesaplı davranmayı tercih ediyor.



DİJİTALLEŞEN KAZANIR

BU süreçte dijital dönüşüme geçen şirketlerin kazanan tarafta olduğunu belirten Yıldırım şunları söyledi: "Müşteri dinamikleri ne pandemi öncesine dönecek, ne de sadece e-ticaret çerçevesinde olacak. Dijital dönüşümün gerçekleştiği her şirket ivme kazanıyor. Artık müşteriyi memnun etmek ve müşteri sadakatini sağlamak için tüm ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek bu süreci iyi yönetebilen AVM'ler eskisinden güçlü duruma gelecek. Faaliyetini müşteri odaklı sürdüren yenilikçi markalar dinamik, dünya platformunda sektöründe yeni ve güçlü markalar çıkaracağımızı düşünüyorum."



VERİ PAYLAŞILMALI

"BUNDAN sonraki dönemde AVM'lerde fiziki mağazalar ile online alışverişin birleştiği noktalar artacak. Online ticaret teslim noktaları oluşacak. Temassız ödeme noktaları artacak. Müşterinin elindeki akıllı cihazlardan markanıza doğrudan ulaşım hatları döşenmeli. Bir an önce, AVM'ciler ve mağazacılar müşterilere daha iyi hizmet etmek için ellerindeki verileri paylaşmalı ve interneti birlikte yönetmek için ortak çalışmalılar. Alışveriş merkezleri temassız ürün teslim noktaları, internet satışından alınmış ürünleri deneme odaları, kolay değişim imkanları sunmalıdırlar. Yeni alışkanlıklar dikkate alınarak 'dinlendirici atmosfer kabinleri, ev ofis çalışanları için paylaşımlı çalışma ortamları, gençler için müzik dinleyip, dans edebilecekleri platformlar ve yeni akım oyun alanları'na yer verilebilir."



MÜŞTERİ ODAKLI DEĞİŞİM



"ZİYARETÇİLER, AVM'lerin kapalı alanlar içinde en güvenli ve gönül rahatlığıyla gidilebilecek yerlerden biri olduğunu biliyor. Fiziksel alışveriş deneyimi hayati önemini sürdürecektir. Tüketiciler ekonomik durumları ve ödedikleri paranın karşılığını alma konusunda eskisinden fazla dikkat etmeliler. Tüketiciler hızlı alışverişi, açık alanı bol yerleri ve tabii ki uygun fiyatları tercih etmeliler. Bu noktada şirket için en önemli unsur, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını anlayabilmektir. Müşteri odaklılığın, müşterinin öncelikle dijital yolculuğu üzerinden sorgulandığı, yeniden değerlendirildiği ve buna göre aksiyonlar alınan bir dönem bizi bekliyor."

Selahaatin ERTAŞ