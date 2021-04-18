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Haberler Ekonomi Aydem Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzı olacak

, son 3 yılın en büyük halka arzı olacak

Aydem Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzı olacak

18.4.2021

AYDEM Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirecek. Halka arzda talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe sona erecek. Pay başına fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydem Enerji'nin CEO'su İdris Küpeli, şirketin beş yılda kurulu gücünü iki katına çıkarmayı amaçladığını söyledi. Aydem Yenilenebilir'in halka arzı ek satış dahil toplam 1.3 milyar liraya yaklaşacak. Hisselerin yüzde 50'si yurtiçi bireysel, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal, yüzde 20'si yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
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