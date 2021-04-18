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Haberler Ekonomi BDDK, finansal gözetim sistemini hayata geçiriyor

, finansal gözetim sistemini hayata geçiriyor

BDDK, finansal gözetim sistemini hayata geçiriyor

18.4.2021

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), OECD ve Dünya Bankası'nın raporlarını da göz önünde bulundurarak, finansal tüketicilerin korunmasına yönelik Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli'ni (BAM) hayata geçiriyor. Ekonomi Reform Paketine ilişkin Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan model ile bankacılık sistemine yönelik halen yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amaçlanıyor.
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