İzmir oyun firması Ela Game Studio’ya 1.4 milyon euroluk yatırım

TÜRK girişimci Murat Alagöz tarafından mobil oyunlarda hypercasual kategorisinde uluslararası standartlarda oyunlar üretmek amacıyla İzmir'de kurulan ve kısa sürede 24 kişilik bir ekibe dönüşen Türk oyun firması Ela Game Studio, otomasyon, robotik kontrol, yazılım gibi sektörlerde birçok yatırımı olan Avusturya kökenli melek yatırımcı Roman Kaiser'den 1.4 milyon Euro değerleme ile yatırım aldı. Ela Game Studio, 2020 Ekim ayında başlayan yolculuğunda ilk 7 ayda 20'den fazla oyun geliştirdi. Bu oyunları dünya oyun pazarının lideri ABD'de testlere tabi tuttu.

SES GETİRECEĞİZ

Roman Kaiser ile görüşmelerin 17 Mart'ta başladığını ve Ela Game Studio'ya 1.4 milyon euro (13,6 milyon TL) değerleme ile yatırım yapıldığını belirten Alagöz, "Oyun sektöründe İzmir'in, Türkiye'nin değil, dünyanın zirvesine ulaşmak için yola çıktık. Kaiser'in yatırımı ile büyümemizi ivmelendirmeye, kısa vadede Avrupa, Amerika ve Uzak doğudaki tüm oyun piyasalarında ses getirmeye kararlıyız. Kendine güvenen ve ortak vizyonla hareket edebileceğimiz yetenekli arkadaşlara her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu. Kaiser ise Ela Game Studio ekibine çok güvendiğini, birlikte büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını dile getirdi.