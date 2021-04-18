Mahkeme Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan 148 metrekara büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, kiler, wc'den oluştuğu ayrıca pazar yeri, resmi daireler, alışveriş merkezleri, sağlık tesisi, ibadethanelere, okullara yürüme mesafesinde olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 13.07.2021 10:00 belirlendi.
Konya Akşehir'de icradan satılık148 metrekare ev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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