  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Konya Akşehir'de icradan satılık148 metrekare ev

'de icradan satılık148 metrekare ev

'nın ilçesinde bulunan 148 metrekare büyüklüğündeki ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da açıklandı.

Konya Akşehir'de icradan satılık148 metrekare ev

18.04.2021, 09:27

Mahkeme Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan 148 metrekara büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, kiler, wc'den oluştuğu ayrıca pazar yeri, resmi daireler, alışveriş merkezleri, sağlık tesisi, ibadethanelere, okullara yürüme mesafesinde olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 13.07.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Konya Akşehir'de icradan satılık148 metrekare ev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.