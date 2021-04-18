Tıbbi cihaz ihracatımızı 5 milyar dolara çıkardık

Türkiye'de medikal ve tıbbi cihaz sektörünün ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1991 yılında İzmir'de kurulan ve pandemi sürecinde kahraman sağlık çalışanlarına fedakarca destekte bulunan Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneğinin (EGEDER), 14. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Akgün güven tazeledi. 30. yılına 'merhaba' diyen EGEDER'in yeni yönetimiyle sektöre ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini belirten Başkan Onur Akgün, hedeflerini ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Pandemiyle birlikte tıbbi cihaz sektörünün 2020 yılında 5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirten Akgün, ancak yapılan hatalar nedeniyle 6-7 milyar dolarlık fırsatın da kaçtığını söyledi.

İKİ TARAFLI YAPI GEREKİYOR

Akgün, 2019'da 600 milyon dolarlık koruyucu ürün ve tıbbi malzeme ihraç eden sektörün 2020'de pandemiyle birlikte dış satışlarını 8-9 kat artırdığını belirterek, ancak maske ve koruyucu ürünlerin ihracatına getirilen yasak ve hibe kararları yüzünden en az 2 milyar dolarlık ihracat fırsatını kaçırdıklarını söyledi. Akgün ayrıca "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" kurulması kararının sektörde olumlu karşılandığını belirtti. EGEDER Başkanı ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi Onur Akgün, yeni kurulan başkanlığın yerli üretime destek olacağını ifade ederek, sektörün daha güçlü ve rekabetçi yapıya kavuşacağını vurguladı. Böyle bir yapının kurulmasına yönelik daha önce yazılı taleplerde bulunduklarını belirten Akgün, "Başkanlık içerisinde bir komisyon kurulmasının ve tıbbi cihaz endüstrisi sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerinin bu komisyonda yer almasının, kurumla aramızda sağlam bir köprü oluşturacağı kanaatindeyiz. Böylece endüstrimizin ihtiyaçları daha hızlı yerine getirilecektir" diye konuştu. Akgün, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) daha fazla desteklenerek geliştirilmeli. İkinci taraf ise sektörün gelişimini sağlayacak, finansal sıkıntıları ortadan kaldıracak, sanayileşmesini sağlayacak bir yapı. Bu anlamda iki taraflı bir yapının olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İHTİSAS OSB'LER KURULMALI

Tıbbi cihaz endüstrisinin gelişmesi ve kalkınması için ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve bu konuda teşviklerin verilmesini gerektiğini belirten Akgün, şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tıbbi cihaz sektörü savunma sanayiinden sonra gelen en önemki stratejik ikinci sektördür. Öncelikli olarak İzmir'de ve daha sonra ülkemizin diğer illerinde ivedi olarak tıbbi cihaz ihtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istiyoruz. İzmir'in "Çalışılacak ve İş Yapılacak Şehir" imajı güçleniyor. İzmir'i tıbbi cihaz endüstrisinde, öncü ve merkezi bir konuma getirebiliriz. Teşvikleri bölgeselden kaldırıp genele vererek İzmir'de ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasını istiyoruz. Bu konuda tam destek bekliyoruz."



TÜRKİYE KUMAŞTA KÜRESEL GÜÇ OLDU

TÜRKİYE'NİN kumaşta küresel güç olduğunu belirten Akgün, 2020'nin mart ayında maske dahil koruyucu ürünlerin ihracatına yasak getirildiğini belirterek, "Yasak daha sonra DMO'ya hibe yapılması şartıyla kısmen yumuşatıldı. Çin'in ihracat yapmadığı rakipsiz bir dönemi iyi kullanamadığımız için en az 2 milyar dolarlık maske ihraç etme fırsatını kullanamadık. Şimdi Çin ile rekabet ederek ve DMO'ya hibe şartını yerine getirerek ihracat yapmaya çalışıyoruz" dedi.



YENİ YÖNETİM KURULU

ONUR Akgün, Ertan Yolcu, Tayfun Önür, M. Burak Biçer, Cemil Has, Gizem Kara, Rüyam Erdir, Ender Cankel, Egemen Sonugür, Fatih Turan, Yücel Teker, Ulucan Baran, Serçem Yağlıdere, Sinan Vardar, Oğuz Özoğuz, M. Kutay Yavuz, Celil Çağlar Özlü, Ender Harnoğlu, Moşe Eliş, S. Taygun Akseki, M. Serdar Canko, Abdullah Sayın, Engin Göknar, Zerrin Çakı, Onur Bora Akseki, Zihni Tunç, Fethi Ceylan.

TOLGA TEKİN