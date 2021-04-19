Üretıcıye 25 mılyarlık mazot ve gübre destegi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticiye verilen mazot ve gübre desteğinin 25 milyar lirayı geçtiğini belirterek, "Üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkı için stratejik ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50'si karşılanıyor. 2020 üretim yılını kapsayacak şekilde buğday, arpa, tahılın da yer aldığı hububat grubunda dekara 8 lira olan gübre desteği 16 liraya diğer ürünlerde 4 lira olan destek de 8 liraya çıkarıldı. Böylece gübre desteğinde yüzde 100 artış yapılmış oldu" dedi. Pakdemirli, 2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin her yıl artarak devam ettiğini bu kapsamda geçen yıl aktarılan tutarın 22 milyara ulaştığını ifade etti. Öte yandan Bakan Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde hibe tutarı 397 milyon avro olan 1940 proje başvurusu geldiğini söyledi.

HAZAL ATEŞ