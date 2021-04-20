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Haberler Ekonomi Çeşme’de 23 milyonluk 5 arsa ihaleyle satılacak

’de 23 milyonluk 5 arsa ihaleyle satılacak

Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine'ye ait yaklaşık 23 milyon lira değerindeki 5 arsanın ihale ile satılacağını duyurdu.

Çeşme’de 23 milyonluk 5 arsa ihaleyle satılacak

20.4.2021

Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, Ovacık, İnönü, Alaçatı ve Reisdere mahallelerinde, konut alanındaki 4 arsa ile İnönü Mahallesi'nde sosyal tesis alanında kalan bir arsanın ihale ile satılacağı belirtildi. Duyuruda, tahmini bedelleri 23 milyon lira olan 5 arsanın ihalesinin, 27 Nisan Salı günü Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında yapılacağı açıklandı.

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