İzmir’e 35 yeni proje

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de hayata geçirecekleri 35 projenin kent ekonomisine bu seneki katkısının 200 milyon lira olacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğündeki "İzmir Tarım Sektörünün 2021 Yılı Proje Lansmanı" töreninde, İzmir'in bir çok ürünün üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Pakdemirli, İzmir için 35 projenin daha startını vererek kentin değerine değer katmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Toplam bütçesi 20 milyon lira olan bu projeler, bitkisel üretimden hayvancılığa, su ürünlerinden istihdamın artırılmasına, dijitalleşmeden yeni çeşitlerin İzmir'e kazandırılmasına kadar çok sayıda alanı kapsıyor." diye konuştu.

FİDE VE TOHUM DAĞITILACAK

PAKDEMİRLİ, 1 milyon 200 bin domates, biber, patlıcan fidesi, 440 kilogram bamya ve kavun tohumu, 200 kilogram anason, rezene, kimyon, adaçayı, kekik, stevia, ekinezya ve salep soğanı tohumu ile 164 bin 800 fideyi İzmirli üreticilere teslim edeceklerini bildirdi. Toplantıya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile üreticiler katıldı. Bakan Bekir Pakdemirli, kentte ihtiyaç sahibi ailelere 387 ton patates dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

MERT ALPDÜNDAR