Otomotivciler, dijitalleşme projesini hayata geçiriyor

EGE Otomotiv Derneğinin (EGOD) genel kurulla göreve gelen yeni yönetim kurulu, gerçekleştirecekleri projelerde önceliği dijitalleşme ve eğitime verecek. EGOD Başkanı Mehmet Torun, dijitalleşme projesini başlattıklarını, EGOD Akademi'nin de yeniden hayata geçirileceğini söyledi. Yönetimde şu isimler yar aldı: Mehmet Torun, Serhat Çakmak, Fadıl Kılınç, Erkan Uz, Erdem Gülüş, Batuhan Bekiroğlu, Fatih Odabaşılar, Ertuğ Akkalay, Ertürk İduğ, Tahsin Yüksel, Deniz Özçakırlar, Banu Yetişkinler, Berk Altınkeserler, Serkan Tereci, Nilsu Özdağ.

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