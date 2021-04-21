Beyaz eşya satışları yüzde 40 yükseldi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "Ocak-Mart arasında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarımız yüzde 40, ihracatımız da aynı dönemde yüzde 26 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti" dedi.

TÜRKBESD'in çevrimiçi düzenlediği toplantıda konuşan Dinçer, Türkiye beyaz eşya sektörünün yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör olduğunu vurguladı ve dernek üyesi firmaların 2020 yılında 22 milyon adet beyaz eşya ihracatı gerçekleştirmeyi başardığını hatırlattı. Dinçer, beyaz eşya satışlarının 2021 yılının ilk 3 ayında artmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

YENİ FIRSATLAR DOĞABİLİR

"Yılın ilk çeyreğinde sektörümüz açısından memnuniyet verici sonuçlar elde ettik. Özellikle Türkiye'deki satışlarımızda çok başarılı bir ivme söz konusu. Türkiye, Avrupa'nın bir numaralı beyaz eşya üreticisi. Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir. Güçlü Ar- Ge'si ve yan sanayisi, nitelikli iş gücü ile ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz."

ÜRETİMDEKİ GÜÇLÜ ARTIŞ SEVİNDİRİCİ

TÜRKBESD üyesi firmaların Mart ayında iç satışlarında yüzde 26, ihracatlarında yüzde 42, üretimlerinde de yüzde 43 artış yaşandığını aktaran Dinçer, "Şu an beyaz eşya sanayi üretiminin güçlü devam etmesi bizim için sevindirici bir gelişme." diye konuştu.