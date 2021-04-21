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Haberler Ekonomi Engelli aylıkları için süre 1 Eylül’e uzatıldı

için süre 1 Eylül’e uzatıldı

Engelli aylıkları için süre 1 Eylül’e uzatıldı

21.4.2021

AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, süreli engelli raporları olan vatandaşların evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından faydalanma süresinin salgın tedbirleri kapsamında uzatıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, "Süreli engelli raporları 1 Eylül 2021'e kadar geçerli sayılacak" dedi. Selçuk, yaklaşık 535 bin evde bakım yardımı alan ile yaklaşık 800 bin engelli aylığı alanların mağduriyet yaşamamaları için Eylül ayına kadar raporlarını yenilemeleri gerekliliğinin altını çizdi. Selçuk, evde bakım ile engelli aylıklarından yararlananların, raporlarını süresi bittikçe yenilemeleri gerektiğini hatırlattı.
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