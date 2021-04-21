Hazine ve Maliye Bakanlığı: Protokol aynı şekilde korundu

HAZINE ve Maliye Bakanlığı, "Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4059 sayılı Kanun'da yer alan hükümler, yeni mevzuatta da aynı şekilde korunmuştur" denildi.

GIDA BANKACILIĞI İSRAFI ÖNLEYECEK

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı"nda "Otel, restoran, kafelerin (HORECA) sezona, israf bilinciyle girmelerini hedefliyoruz. Gıda bankacılığı, gıda israfının önüne geçmede en etkili silahlarımızdan birisidir" diye konuştu.

MANİSA'YA 708 MİLYON LİRALIK SOSYAL DESTEK

SALGINDA Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Manisa'da yapılan yardımların tutarı 708 milyon 834 bin liraya ulaştı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Vatandaşımızı yalnız bırakmadık" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK