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Haberler Ekonomi Bakanlık desteklerle organik üretimi artırdı

Bakanlık desteklerle organik üretimi artırdı

Bakanlık desteklerle organik üretimi artırdı

22.4.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı, sektörün önünü açan yasal mevzuat düzenlemeleri ve destekleme uygulamalarıyla organik üretim ve tüketimi artırıyor. İyi tarım faaliyetleri kapsamında Türkiye'de üretimi yapılan 152 çeşit ürün bulunuyor. Bakanlık tarafından 2008'de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1,5 milyar lira ödeme yapıldı.
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