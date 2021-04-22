‘Zeytinde marka olmayı ve ihracatı hedefliyoruz’

Ege Bölgesi'ndeki çok sayıda firmaya lojistik ve tedarik hizmeti sunan Naturak A.Ş, yeni yatırımlarıyla hızlı büyüyor. Doğal beslenmenin önemine işaret eden Naturak Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Özsaraç, Akhisar'daki kendi zeytinliklerinde üretim yaptıklarını belirterek, "Lojistik ve tedarik alanlarının yanı sıra zeytinde de marka olmayı ve ihracat yapmayı hedefliyoruz" dedi. Yatırımlara hızla devam ettiklerini belirten Özsaraç, "Menderes'te 8 bin metrekare açık, 4 bin metrekare kapalı binamız ve geniş soğuk hava depolarının da yer aldığı tesisimizin inşaatı sürüyor" ifadelerini kullandı. 2001 yılında İzmir Gıda Çarşısı'nda Türkiye'nin öncüsü Öncü Salça ürünlerinin satışı ile ticari faaliyetlerine başlayan Naturak, Pınarbaşı bölgesinde toplam 5 bin metrekarelik alanda, geniş personel kadrosu ve güçlü dağıtım filosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Naturak A.Ş. Kurucusu Mustafa Özsaraç ve oğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Özsaraç, iş ortaklarını sağlık ve kaliteden ödün vermeyen firmalardan seçtiklerini, perakende zincir marketler, toptan, şarküteri, EDT, catering, HORECA kanallarına "Müşterilerimize hizmet sınırlandırılamaz" felsefesi öncülüğünde hızla ulaştıklarını vurguladılar.



SATIŞLARIMIZ ARTIŞA GEÇTİ

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla illeri başta olmak üzere Ege'nin tamamına firma distribütörlüğü yaptıklarını ve 20'ye yakın firmayla çalıştıklarını anlatan Mustafa Özsaraç, "Bu firmaların dağıtım, lojistik tedarik organizasyonlarını yapıyoruz. 50'ye yakın çalışanımız var. 20 yıldır sektördeyiz. Perakende zincir mağazalar, şarküteriler, gıda toptancıları ile çalışıyoruz. Yöresel ve katkısız değerli ürünleri satmayı hedefliyoruz. Pandeminin ilk döneminde satışlarımız iki katına kadar çıktı" diye konuştu. Pandemiyle birlikte doğal beslenme ve sağlıklı gıdanın öneminin arttığını bu nedenle de Akhisar'daki kendi arazilerinde zeytin üretimine başladıklarını anlatan Mustafa Özsaraç, "Naturak Gıda'nın ana felsefesi olan, sağlıklı beslenmeye ağırlık vererek kendi markamızla ürettiğimiz zeytinlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunduk" dedi. Naturak, şarküteri grubunda yapmış olduğu sağlıklı doğal ürün satışlarına ilaveten kendi yeşil zeytinini de üreterek raflarda yer almaya başladı.



RAMAZAN KOLİLERİ ÇOK UYGUN FİYATLI

MARKET ve şarküterilerde piyasa fiyatlarının altında Ramazan kolilerini satışa sunduklarını anlatan Hayri Özsaraç, "Burada amacımız kar etmek değil. Hayır yapmak isteyen yardımseverlerimize destek olmak. Bu Ramazan kolilerini özellikle ucuz fiyata satıyoruz. Kurum ve kuruluşlar alıp personellerine veriyorlar" dedi.



DOGAL VE SAGLIKLI ÜRÜNLER

YENİ yatırımlarla yola devam ettiklerini belirten Hayri Özsaraç, "Menderes'teki inşaatımız çok yakın zamanda bitecek. Ürünlerimizin doğallık ve kalitesinden kesinlikle ödün vermiyoruz. Markalarımıza güveniyoruz. Hepsi yüz yıllık markalar. Kozmetik ve deterjan grubunda bile hepsi gerçekten doğal. Mesela Viking Temizlik firması bitkisel çamaşır suyu yapmış bir firma. Sağlığa zararı olmayan ürünleri seçiyoruz. Ambalajlarına kadar doğayı koruyan firmaları seçiyoruz. Kozmetikte kilden üretilen ürünleri, şampuanın tuzsuzunu satıyoruz. Tüm ürünlerimiz satış yaptığımız yerel zincir marketlerden, seçkin şarküterilerden elde edilebilir" dedi.

Tolga TEKİN