Denizli Büyüksehir Belediyesi Dünya 2'ncisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Dünya 2'ncisi oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ve çevre yatırımlarıyla tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Bu gurur hepimizin" diye konuştu.



ORGANİZASYON YAPILDI

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olmasının ardından ülkemizi dünya kentleri arasında temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2'ncisi olmanın gururunu yaşıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen, 27 ülkeden 54 kentin katıldığı Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda aldığı tarihi başarıyı muhteşem bir organizasyon ile kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, doğa ve çevre programcısı Güven İslamoğlu, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 255 uluslararası belediyenin katıldığı yarışmada iklim değişikliği konusundaki plan ve taahhütlerini sunduğunu anlatarak, "Bu gerçekten büyük bir gurur. Tebrik ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaya ilham olabileceğini düşünüyorum" diyerek, bundan sonraki süreçte de Denizli Büyükşehir Belediyesinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.





ATMOSFERE ZARAR VERİYOR

Başkan Zolan, şehirlerin çekim merkezi haline gelmesinin ardından çevre ve atmosfere zarar verilmeye başlandığını belirterek, "Toplu yaşamanın getirdiği çöpleri ortadan kaldırmak için katı atık bertaraf tesisleri yapmanız gerekiyor. Çoğalan nüfusla birlikte doğaya atık sularınızı vermek durumunda kalırsınız. Bunu da önlemek için atıksu arıtma tesisleri yapmanız gerekiyor. Bu tesislerden metan gazları ortaya çıkar. Metan gazları atmosferde sera etkisi yapar, onları bertaraf etmeniz gerekir. Bu noktada hem katı atık, hem de atıksu arıtma anlamında Denizlimize birçok tesis kazandırdık. Bu tesislerdeki metan gazından da yenilenebilir enerji anlamında elektrik ürettik" dedi. Başkan Zolan, "2020'de dünyada 1000'e yakın afet olmuş. Dengenin bozulmasının en başta etkisi sera gazı. Bu olumsuzluk iklimleri değiştiriyor. Denizli'mizde 'sera gazını azaltmamız gerekiyor' diye bir hedef koyduk ve ortaya bir yol haritası çıktı" dedi. Amaçlarının çevreyi korumak olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, tek merkezden yürüttükleri SCADA Su Yönetim Sistemini anlatarak, Denizli'de bir zamanlar içme suyu kayıp kaçak oranının yüzde 60'ı bulduğunu, yaptıkları alt yapı yatırımlarıyla bunu sıfıra yakın hale getirdiklerini söyledi.



BERABER BAŞARACAĞIZ

Bugüne kadar döşedikleri alt yapının 7000 km'yi bulduğunu anlatan Başkan Zolan, "Geleceğimizi ve suyumuzu korumak adına bunları yaptık. Trafik Yönetim Sistemi, akıllı şehir uygulamaları gibi birçok uygulama yaptık. Her yıl şehrimize yüzbinlerce fidan diktik. Bunlar tek başına yeterli değil. Hep beraber el ele vereceğiz. Sorun küresel, çözüm yerel. Bunu beraber başaracağız. Dünyanın ateşinin yükselmesine ancak bu şekilde önlemlerle engel olabiliriz diye düşünüyorum" dedi.



İKLİM VE ÇEVRE BİR FARKINDALIK İŞİ

DENİZLİ Milletvekili Ahmet Yıldız, sanayi şehri olarak çevre ödülü almanın gurur verici olduğunu belirterek, "Başkanımız Osman Zolan ve ekibini tebrik ediyorum. İklim ve çevre bir farkındalık işi. İklim değişikliği eylem planı konusunda devletimiz ve yerel yönetimlerimiz önemli adımlar atıyor" dedi. Denizli Milletvekili Şahin Tin de, "İklim değişikliğin getirdiği afetlerin bizlere gelecekte nasıl krizlerle karşı karşıya bırakacağını biliyoruz. YAPILAN bu iklim değişikliği eylem planına yönelik projelerle dünya ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ı ve ekibini kutluyorum" dedi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Büyükşehir Belediyemizin kentimize kattığı değerleri gururla izledik. Bu çalışmalar için başta değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere kıymetli ekibine ve destek veren tüm Denizlili hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Sebahattin ALP