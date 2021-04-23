Güney’de yatırım rüzgarı sürüyor

Dünya genelinde etkili olan ve insan sağlığının yanında ekonomilere de darbe vuran korona virüs salgınına rağmen, şartları zorlayan Güney Belediyesi hizmet yatırımlarında yoluna kesintisiz devam ediyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen ilçenin her alanda kalkınması için geceli gündüzlü çalışan Güney Belediyesi, adından sözettirmeye devam ediyor.

İLKLERİ YAŞATIYOR

Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, "3 ay önce ihalesi yapılan 13 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 40 kişi kapasiteli 'Menderes 1' isimli tekneyi Cindere Baraj Göletinin serin sularına indermek nasip oldu. Güney Belediyesi olarak bir ilke daha imza attık. İlçemizin ve Güney Şelalemizin güzelliklerini tekne seyahatimiz ile tanıtmaya çok az kaldı. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TURİZM CENNETİ OLACAK

Başkan Ayhan, tekne turizmi ve trekking turizm yolu keşif çalışmalarıyla, 2 saatlik gidiş geliş güzergahına sahip olacaklarını belirterek, "Tekne rota yolu keşif ve trekking yolu projelendirme ön fizibilite çalışmaları ve ilçemizin Büyük Menderes Vadisi'nde eşsiz doğa manzarası ile günü tamamlamak istiyoruz. Bütün bu güzellikleri yaşamak için çok özel teknemizi indirmeye hazırız" diye konuştu.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Güney ilçesine spor tesisleri yapılacak. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarına vesile olacak spor yatırımları ile ilçeye, 1 kapalı spor salonu, 1 halı saha, 5 basketbol sahası ve voleybol kortu yapılacak. Başkan Halil Ayhan, "Öncelikle spor severlere ilçe gençlerimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İlçemize yapılacak bu hizmet destanında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na Denizli Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a yöre gençlerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.

BÜYÜK PROJELERE DEVAM

TOKİ ile toplu konut hamlesini başlatan Güney Belediyesi, 118 Konut İnşaatı ve altyapı çevre düzenlemesi yapım işini 12 Aralık 2020 tarihinde başlattı. 365 Gün yapım süresi içerisinde tamamlanması planlanan toplu konut projesinde temel kazım ve zemin hazırlama çalışmaları devam ediyor. Başkan Ayhan, ilçenin çehresini değiştirecek projenin hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

SEBAHATTİN ALP