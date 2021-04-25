YENİ tip koronavirüs salgınının elektrikli araçlara geçişi hızlandırması bekleniyor. Kovid-19 krizi karşısında hükümetlerin ve önde gelen otomobil üreticilerinin desteğiyle elektrikli otomobillerin, SUV'ların ve hafif araçların 2019'da yüzde 8 olan küresel pazar payı 2020'de yüzde 12'ye yükseldi
Salgın elektrikli otomobil pazarına ivme kazandıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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