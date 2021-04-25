THY, 711 seferle Avrupa’da en çok uçuş yapan havayolu

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütünün (EUROCONTROL) verilerine göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu. Şirket, ortaya koyduğu başarılı performansla listenin 2. sırasında yer alan havayolu şirketinin 2 katından daha fazla sayıda uçuş yaptı. Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan'da yayınlanan verilere göre ise THY, kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer aldı, Avrupa'da ise ilk sıradaki yerini korudu. Arz edilen koltuk-kilometre olarak da THY, dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa'da lider konumda yer aldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "İnanıyorum ki 2021 yılını da 2020 yılında olduğu gibi dünyanın pandemiyi en başarılı şekilde yöneten havayolu şirketi olarak tamamlayacağız. Pandemi geride kaldığında bu unvanla hatırlanacak, bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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