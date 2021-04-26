İmar barışından 25.6 milyar geldi

Hükümet, imar barışı ile mülkiyet, imar, ruhsat sorunu yaşayan 10 milyonun üzerinde vatandaşın yüzünü güldürdü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışından 7 milyon 238 bin bağımsız birimin yararlandığını, toplanan paranın da 25 milyar 592 milyon lira olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, usulsüz olarak alınan yapı kayıt belgelerine yönelik incelemelerde Google Earth uygulamasından yararlanıldığını belirterek, "Uydu görüntüleri somut belge olarak kullanılıyor" dedi. Türkiye genelinde uygulamaya konulan imar barışı kapsamında kayıt altına alınan yapılar Maliye'nin resmi kayıtlarına da girdi. Elektrik, suyu olduğu halde tapuda arsa olarak görünen binalarda yaşanan sorunlar da bir bir çözülüyor. Bakan Kurum, imar barışının kapsamının genişletilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, yapı kayıt bedeli ödemelerinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdiğini anımsattı. Yapı kayıt belgesinin sadece 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için alınabildiğini belirten Bakan Kurum, "Bu tarihten sonra ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların, aykırılıkların imar barışı kapsamına alınması söz konusu değildir" dedi. Kurum, usulsüz düzenlenen belgelerin iptal edildiğini vurguladı.



KREDILERIN 4'TE 3'ÜNÜ KAMU BANKALARI ALDI

KAMU kurumları ve özel kuruluşlar 2020 yılında 2 milyar 225 milyon dolarlık Hazine garantili kredi finansmanı sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, dış finansman kaynaklarından sağlanan kredilerin yaklaşık 1 milyar 198 milyon dolarlık kısmı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından, 426 milyon doları yabancı ticari bankalardan, 600 milyon doları da diğer uluslararası kuruluşlardan temin edildi. Kaynağın 4'te 3'üne karşılık gelen 1 milyar 678 milyon doları kamu bankalarınca sağlandı.

HAZAL ATEŞ/ANKARA