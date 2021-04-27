Aydem Enerji’ye 5 kat talep geldi

AYDEM Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında 5 kat talep toplandı ve 1,3 milyar liralık işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük halka arzı gerçekleştirildi. 338 bin 548 yatırımcıdan 586 milyon 426 bin 281 lot talep gelirken, fiyat 9,90 lira olarak belirlendi. Aydem hisselerinin 29 Nisan'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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