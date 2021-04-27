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Haberler Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

personel alacak

, daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alacak. Başvurular, 30 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak

27.04.2021, 09:42

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.

Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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