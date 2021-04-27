Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.
Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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