Reel Kesim Güven Endeksi 111’e yükseldi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerine göre Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), nisanda bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 111'e yükseldi. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,8 puan azalışla 107,4'e geriledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya kıyasla güçlenirken, yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 19,2 seviyesinde gerçekleşti.

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