Mahkeme Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 85 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binanın, 2 adet bodrum, zemin, 1 normal ve çatı katından ibaret olduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 10.06.2021 13:40 belirlendi.
Konya Selçuklu'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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