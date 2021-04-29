Konya Selçuklu'da icradan satılık daire

Mahkeme Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 85 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Binanın, 2 adet bodrum, zemin, 1 normal ve çatı katından ibaret olduğu ilanda belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 10.06.2021 13:40 belirlendi.