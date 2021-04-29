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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Son dakika: Başkanı 'ndan flaş enflasyon açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı Kavcıoğlu "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

29.04.2021, 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021, 10:57

TCMB Başkanı Kavcıoğlu "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II Bilgilendirme Toplantısında sunum yapıyor. Rapordan öne çıkanlar ve Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir."

"Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"

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