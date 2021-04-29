Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu "Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II Bilgilendirme Toplantısında sunum yapıyor. Rapordan öne çıkanlar ve Başkan Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir."

"Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır"

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