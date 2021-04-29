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Haberler Ekonomi Vergi beyanı ve ödeme süreleri ertelenmeli

Vergi beyanı ve ödeme süreleri ertelenmeli

Vergi beyanı ve ödeme süreleri ertelenmeli

29.4.2021

TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), son günü tam kapanma dönemine denk gelen tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi. Birlik, sürelerin mücbir sebep sayılması talebinde bulunurken, 1. dönem geçici vergi beyannamesinin de bu koşullarda hazırlanmasının mümkün olmadığını belirtti.
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