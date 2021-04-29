Vergi beyanı ve ödeme süreleri ertelenmeli

TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), son günü tam kapanma dönemine denk gelen tüm beyan-bildirim ve ödeme sürelerinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi. Birlik, sürelerin mücbir sebep sayılması talebinde bulunurken, 1. dönem geçici vergi beyannamesinin de bu koşullarda hazırlanmasının mümkün olmadığını belirtti.

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